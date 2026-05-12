Сколько уже стоила США война против Ирана?

Об этом во вторник, 12 мая, заявил исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джей Херст во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей, пишет CNN.

На момент показаний (в Комитете по вооруженным силам Конгресса – 24 Канал) это было 25 миллиардов, но объединенная группа штаба и команда контролеров постоянно пересматривают эти оценки, и сейчас мы считаем, что ближе к 29,

– объяснил Херст.

По словам представителя Пентагона, рост расходов связан с обновленными расчетами. В частности, специалисты посчитали расходы на ремонт и замену техники, а также учли общие операционные расходами на содержание военного контингента в регионе Персидского залива.

Однако законодатели требуют от Пентагона более детального финансового отчета о войне. Но в ведомстве не спешат делиться конкретными цифрами.

Пентагон поделится тем, что может... когда это будет уместно и необходимо,

– лишь заявил министр обороны США Пит Гегсет.

Сколько на самом деле может стоить война в Иране?

Напомним, конце апреля Пентагон впервые официально озвучил Конгрессу общую оценку стоимости войны с Ираном для США.

Тогда Херст заявил, что она составляет 25 миллиардов долларов, пишет Reuters. А большую часть из этих средств якобы потратили на боеприпасы.

Однако телеканал CNN посчитал, что на самом деле цена может быть вдвое выше – около 40 – 50 миллиардов долларов. Дело в том, что в оценке Пентагона не учтены средства, необходимые на восстановление американских баз в районе Персидского залива, которые получили масштабные повреждения из-за войны.

В первые дни войны по меньшей мере девять военных объектов США попали под удар всего за 48 часов:

в Бахрейне;

Кувейте;

Ираке;

ОАЭ;

и Катаре.

Кроме того, могли пострадать несколько критически важных радарных систем США и другого оборудования на Ближнем Востоке.

Удары, вероятно, уничтожили, радар американской батареи THAAD в Иордании, а также здания с аналогичными радарами в двух локациях в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, иранский удар по авиабазе в Саудовской Аравии уничтожил самолет ВВС США E-3 Sentry,

– уверены исследователи.

К слову, портал Iran War Cost Tracker, который подсчитывает стоимость войны в режиме реального времени, еще 15 апреля, показал, что расходы США на войну могли превысить 51 миллиард долларов.

Заметьте! Ранее Пентагон запросил более 200 миллиардов долларов на войну с Ираном. Это может стать одной из самых дорогих военных кампаний США в истории. А созданный Трампом образ экономического благосостояния начинает разрушаться и разочаровывает даже часть электората, рассказал в комментарии 24 Каналу председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Это может сказаться на выборах в Конгресс уже осенью 2026 года.

Почему война в Иране дороже кампании Буша?

Президент США Дональд Трамп в течение двух десятилетий резко критиковал Джорджа Буша за войну в Ираке, называя ее "катастрофической ошибкой".

Впрочем, только через три недели после начала военной операции против Ирана администрация Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой о значительно большем финансировании, чем это делал Буш на старте войны в Ираке.

Запрос Пентагона на 200 миллиардов долларов примерно на 67 миллиардов долларов превышает первоначальный запрос Буша к Конгрессу от 19 марта 2003 года. С учетом инфляции его просьба на 74,7 миллиарда долларов сегодня составила бы около 133 миллиардов.