Скільки вже коштувала США війна проти Ірану?

Про це у вівторок, 12 травня, заявив виконувач обов’язків фінансового контролера Пентагону Джей Герст під час слухань у Комітеті з асигнувань Палати представників, пише CNN.

На момент свідчень (у Комітеті з питань збройних сил Конгресу – 24 Канал) це було 25 мільярдів, але об’єднана група штабу та команда контролерів постійно переглядають ці оцінки, і зараз ми вважаємо, що ближче до 29,

– пояснив Герст.

За словами представника Пентагону, зростання витрат пов’язане з оновленими розрахунками. Зокрема, фахівці порахували витрати на ремонт та заміну техніки, а також врахували загальні операційні витратами на утримання військового контингенту в регіоні Перської затоки.

Однак законодавці вимагають від Пентагону більш детального фінансового звіту про війну. Але у відомстві не поспішають ділитися конкретними цифрами.

Пентагон поділиться тим, що може… коли це буде доречно і необхідно,

– лише заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Скільки насправді може коштувати війна в Ірані?

Нагадаємо, наприкінці квітня Пентагон уперше офіційно озвучив Конгресу загальну оцінку вартості війни з Іраном для США.

Тоді Герст заявив, що вона складає 25 мільярдів доларів, пише Reuters. А більшу частину з цих коштів буцімто витратили на боєприпаси.

Проте телеканал CNN порахував, що насправді ціна може бути вдвічі вищою – близько 40 – 50 мільярдів доларів. Річ у тім, що в оцінці Пентагону не враховані кошти, необхідні на відновлення американських баз в районі Перської затоки, які зазнали масштабних ушкоджень через війну.

В перші дні війни щонайменше дев’ять військових об'єктів США потрапили під удар лише за 48 годин:

у Бахрейні;

Кувейті;

Іраку;

ОАЕ;

та Катарі.

Окрім того, могли постраждати кілька критично важливих радарних систем США та іншого обладнання на Близькому Сході.

Удари, ймовірно, знищили, радар американської батареї THAAD у Йорданії, а також будівлі з аналогічними радарами у двох локаціях в Об’єднаних Арабських Еміратах. Крім того, іранський удар по авіабазі в Саудівській Аравії знищив літак ВПС США E-3 Sentry,

– упевнені дослідники.

До слова, портал Iran War Cost Tracker, який підраховує вартість війни у режимі реального часу, ще 15 квітня, показав, що витрати США на війну могли перевищити 51 мільярд доларів.

Зауважте! Раніше Пентагон запросив понад 200 мільярдів доларів на війну з Іраном. Це може стати одною з найдорожчих військових кампаній США в історії. А створений Трампом образ економічного добробуту починає руйнуватися і розчаровує навіть частину електорату, розповів у коментарі 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Це може позначитися на виборах до Конгресу вже восени 2026 року.

Чому війна в Ірані дорожча за кампанію Буша?

Президент США Дональд Трамп протягом двох десятиліть різко критикував Джорджа Буша за війну в Іраку, називаючи її "катастрофічною помилкою".

Втім, лише через три тижні після початку військової операції проти Ірану адміністрація Трампа звернулася до Конгресу з проханням про значно більше фінансування, ніж це робив Буш на старті війни в Іраку.

Запит Пентагону на 200 мільярдів доларів приблизно на 67 мільярдів доларів перевищує первинний запит Буша до Конгресу від 19 березня 2003 року. З урахуванням інфляції його прохання на 74,7 мільярда доларів сьогодні становило б близько 133 мільярдів.