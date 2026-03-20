Скільки Трамп просить на війну?

Проте уже через три тижні після початку військової операції проти Ірану Трамп просить у Конгресу більше фінансування, ніж Буш на старті війни в Іраку, пише Newsweek.

За інформацією The Washington Post, Пентагон подав запит до Білого дому на 200 мільярдів доларів для продовження операції "Епічна лють" в Ірані.

Така сума приблизно на 67 мільярдів перевищує прохання Буша до Конгресу 19 березня 2003 року.

З урахуванням інфляції, запит Буша на 74,7 мільярда доларів сьогодні дорівнював би приблизно 133 мільярдам. Запит Трампа щодо Ірану, розрахований лише на повітряну кампанію без участі наземних військ, уже перевищує цю суму,

– підрахувало видання.

До того ж між війнами в Ірані та Іраці існує суттєва різниця:

Іракська кампанія була повномасштабним вторгненням із подальшою окупацією;

Війна в Ірані поки що обмежується повітряно-морською операцією без наземних військ і плану післявоєнної стабілізації.

Водночас аналітики визнають, що Іран – значно складніший супротивник за Ірак. Адже територія його вчетверо більша, а військові можливості включають підземну інфраструктуру, сучасну ППО та союзників у регіоні.

Та навіть попри це, запит у 200 мільярдів доларів лише за кілька тижнів бойових дій уже перевищує річні витрати США на піку іракської кампанії Буша.

Тим часом експерти звертають увагу, що сам запит Пентагону на фінансування виглядає нетипово.

Незвично подавати додатковий бюджет ще до завершення конфлікту, якщо тільки не очікується, що він триватиме довго,

– зазначає радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансьян.

У скільки США обходиться війна?

Пентагон у закритій доповіді Конгресу повідомив, що перші шість днів війни обійшлися США більш ніж у 11,3 мільярда доларів, пише Bloomberg.

Тоді як за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, на 12-й день війни витрати США уже сягнули 16,5 мільярда доларів. Проте темпи витрат почали знижуватися після початкового етапу інтенсивних ударів.

Хай там як, такі колосальні суми наразі "з'їдають" річні бюджети цілих відомств США:

Податкової служби (12,3 мільярда доларів);

Управління з контролю за продуктами і ліками (7,2 мільярда доларів);

та Служби національних парків (3,3 мільярда доларів).

І це попри те, що Трамп минулого року намагався всіляко урізати державні видатки.

Зауважте! Аналітики зазначають, що Трамп, ймовірно, прорахувався у війні в Ірані. Він сподівався, що Тегеран поступиться під тиском, як Венесуела, але цього не сталося. Тому, якщо США не завершать операцію найближчим часом, то ризикують втягнутися у затяжну, непопулярну та дуже дорогу війну.

