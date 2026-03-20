Про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі.
Що заявив Трамп про війну в Ірані?
Дональд Трамп хвалився прем'єрці Японії, що США має достатньо зброї та "немислиму" міць.
О, я міг би покінчити з цим за дві секунди, якби захотів. Але ми діємо дуже виважено,
– заявив глава США.
Трамп, за його словами, відновив американську армію у свій перший президентський термін. Натомість він розкритикував 46-го президента США Джо Байдена та сказав, що той "усе зіпсував".
Зверніть увагу! У своїй передвиборчій кампанії 2024 році Дональд Трамп обіцяв, що завершить війну в Україні за 24 години. За його словами, він би досяг миру зразу після дзвінків Путіну та Зеленському. Як бачимо, цього так і не сталось.
Що нового відомо про ситуацію на Близькому Сході?
У США обговорюють можливість захоплення або блокади іранського острова Харк як інструменту тиску на Тегеран і спроби відкрити Ормузьку протоку. За даними ЗМІ, цей острів має стратегічне значення, адже через нього проходить більшість експорту іранської нафти. Тому в адміністрації Трампа розглядають такий крок як спосіб послабити позиції Ірану. Водночас експерти сумніваються, що навіть контроль над Харком змусить Тегеран піти на поступки.
США перекидають на Близький Схід тисячі морських піхотинців і десантні кораблі. Це може свідчити про підготовку до масштабнішої операції. Зокрема, потенційної висадки в Ірані. До регіону вже прямує десантна група на чолі з USS Boxer разом із додатковими силами. Загальна кількість американських військових може зрости до близько 4 тисяч.
Під час війни на Близькому Сході вперше зафіксовано інцидент із американським бойовим літаком. Винищувач F-35 виконував бойове завдання над Іраном, після чого був змушений здійснити аварійну посадку на американській базі. Водночас офіційно у США не підтверджують факт збиття, наголошуючи, що пілот не постраждав, а обставини події наразі розслідують.