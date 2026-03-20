Про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі.

Що заявив Трамп про війну в Ірані?

Дональд Трамп хвалився прем'єрці Японії, що США має достатньо зброї та "немислиму" міць.

О, я міг би покінчити з цим за дві секунди, якби захотів. Але ми діємо дуже виважено,
– заявив глава США.

Трамп, за його словами, відновив американську армію у свій перший президентський термін. Натомість він розкритикував 46-го президента США Джо Байдена та сказав, що той "усе зіпсував".

Зверніть увагу! У своїй передвиборчій кампанії 2024 році Дональд Трамп обіцяв, що завершить війну в Україні за 24 години. За його словами, він би досяг миру зразу після дзвінків Путіну та Зеленському. Як бачимо, цього так і не сталось.

Що нового відомо про ситуацію на Близькому Сході?

  • У США обговорюють можливість захоплення або блокади іранського острова Харк як інструменту тиску на Тегеран і спроби відкрити Ормузьку протоку. За даними ЗМІ, цей острів має стратегічне значення, адже через нього проходить більшість експорту іранської нафти. Тому в адміністрації Трампа розглядають такий крок як спосіб послабити позиції Ірану. Водночас експерти сумніваються, що навіть контроль над Харком змусить Тегеран піти на поступки.

  • США перекидають на Близький Схід тисячі морських піхотинців і десантні кораблі. Це може свідчити про підготовку до масштабнішої операції. Зокрема, потенційної висадки в Ірані. До регіону вже прямує десантна група на чолі з USS Boxer разом із додатковими силами. Загальна кількість американських військових може зрости до близько 4 тисяч.

  • Під час війни на Близькому Сході вперше зафіксовано інцидент із американським бойовим літаком. Винищувач F-35 виконував бойове завдання над Іраном, після чого був змушений здійснити аварійну посадку на американській базі. Водночас офіційно у США не підтверджують факт збиття, наголошуючи, що пілот не постраждав, а обставини події наразі розслідують.