Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.
Что заявил Трамп о войне в Иране?
Дональд Трамп хвастался премьеру Японии, что США имеет достаточно оружия и "немыслимую" мощь.
О, я мог бы покончить с этим за две секунды, если бы захотел. Но мы действуем очень взвешенно,
– заявил глава США.
Трамп, по его словам, восстановил американскую армию в свой первый президентский срок. Вместо этого он раскритиковал 46-го президента США Джо Байдена и сказал, что тот "все испортил".
Обратите внимание! В своей предвыборной кампании 2024 году Дональд Трамп обещал, что завершит войну в Украине за 24 часа. По его словам, он бы достиг мира сразу после звонков Путину и Зеленскому. Как видим, этого так и не произошло.
Что нового известно о ситуации на Ближнем Востоке?
В США обсуждают возможность захвата или блокады иранского острова Харк как инструмента давления на Тегеран и попытки открыть Ормузский пролив. По данным СМИ, этот остров имеет стратегическое значение, ведь через него проходит большинство экспорта иранской нефти. Поэтому в администрации Трампа рассматривают такой шаг как способ ослабить позиции Ирана. В то же время эксперты сомневаются, что даже контроль над Харком заставит Тегеран пойти на уступки.
США перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и десантные корабли. Это может свидетельствовать о подготовке к более масштабной операции. В частности, потенциальной высадки в Иране. В регион уже направляется десантная группа во главе с USS Boxer вместе с дополнительными силами. Общее количество американских военных может вырасти до около 4 тысяч.
Во время войны на Ближнем Востоке впервые зафиксирован инцидент с американским боевым самолетом. Истребитель F-35 выполнял боевую задачу над Ираном, после чего был вынужден совершить аварийную посадку на американской базе. В то же время официально в США не подтверждают факт сбивания, подчеркивая, что пилот не пострадал, а обстоятельства происшествия сейчас расследуют.