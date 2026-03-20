Об этом пишет Newsmax со ссылкой на официальные лица.
Что известно о переброске дополнительных сил США на Ближний Восток?
Издание отмечает, что американские военные ускорили развертывание морских пехотинцев для усиления своих войск, воюющих против Ирана.
По словам анонимных чиновников, раньше запланированного графика с западного побережья США перебрасывают десантную оперативную группу во главе с кораблем USS Boxer и 11-й экспедиционное подразделение морской пехоты.
Справочно. Десантная группа Boxer включает десантный корабль USS Boxer, а также десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock.
Военные сократили период своего отпуска после завершения сертификации и обучения. На борту трех десантных кораблей находится 2 500 морских пехотинцев. Поэтому в целом количество военнослужащих в регионе возрастет до примерно 4 000 человек.
Суда оснащены истребителями F-35, ракетами и десантными транспортными средствами, способными запускать ракеты с кораблей для осуществления наземного нападения.
Boxer присоединится к десантному кораблю USS Tripoli, который уже отправился на Ближний Восток. Оба могут запускать ракеты Rolling Airframe и Sea Sparrow, а также нести F-35 Lightning, AV-8 Harrier, конвертоплан Osprey, а также различные вертолеты Viper, Venon, Knighthawk и Stallion.
В ближайшее время к операции также присоединится крейсер USS New Orleans, а, возможно, и десантный транспорт-док USS Rushmore, базирующийся в Японии.
К слову, новость о переброске дополнительных войск появилась на фоне предположений, что США рассматривают возможность развертывания тысяч американских военных для обеспечения безопасности Ормузского пролива и острова Харг в Иране.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
Президент Трамп заявил о возможности запроса дополнительных 200 миллиардов долларов для Пентагона, назвав это "небольшой ценой" для войны с Ираном. Расходы связаны с обеспечением армии боеприпасами и других потребностей обороны.
Также он пытается втянуть другие страны в войну против Ирана. Западные СМИ пишут, что прежде всего речь идет о привлечении союзников к операциям по контролю Ормузского пролива.
Между тем украинские инструкторы, которые находятся на Ближнем Востоке, удивлены тактикой США и их союзников, которые сбивают дешевые "Шахеды" дорогими ракетами. Кроме того, украинские военные рассказали, что союзники часто неэффективно маскируют свои радары.