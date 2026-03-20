Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що різні прихильники Трампа зіштовхнулися з реальністю. Він неодноразово критикував попередню адміністрацію за підтримку Україну та величезні витрати на різну маячню. А тепер сам витрачає шалені кошти на бойові дії в Ірані, внаслідок чого вже зросли ціни на нафту.

Які проблеми це створює Трампу?

За словами Рибачука, прихильники його курсу Make America Great Again (MAGA) наслухалися, що Трамп назбирає десятки-сотні мільярдів від тарифів проти інших країн та направить їх на те, аби американцям жилося краще; продукти та паливо було дешевшим і так далі. А тепер Пентагон хоче додаткові кошти на війну з Іраном.

Зверніть увагу! Міністерство оборони США звернулося із запитом до Білого дому, аби отримати ще 200 мільярдів доларів на війну проти Ірану. Ці кошти має погодити Конгрес США.

Фактично американцям намалювали прекрасний світ, який починає розвалюватися у них на очах. На цьому тлі деякі прихильники Трампа вже починають його критикувати. І президенту США це не подобається.

В середовищі республіканців може бути розкол. Дещо вже спостерігається. Це створює йому проблеми вже зараз. А на момент довиборів в Конгрес, які відбудуться восени 2026 року, проблеми будуть ще гіршими. Республіканська партія має зробити висновки, якщо хоче залишитися впливовою політичною силою,

– зазначив Рибачук.

Республіканці критикують Трампа