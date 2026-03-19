Про це повідомляє Bloomberg.

Що Габбард прибрала зі своєї промови?

У письмовій версії промови Габбард зазначалося, що протягом року після операції "Опівнічний молот" Тегеран не відновлював потужності зі збагачення урану. Зокрема, розвідка фіксувала, що входи до підземних ядерних об’єктів залишалися заблокованими та замурованими.

Аналітики звертають увагу, що така оцінка виглядає менш тривожною, ніж публічна риторика американської адміністрації, яка раніше наголошувала на ризиках швидкого відновлення іранської ядерної програми.

Під час слухань сенатор Марк Ворнер окремо підкреслив, що цей фрагмент не прозвучав у виступі.

Ви оминули цей абзац у своєму усному вступному слові – чи це тому, що президент заявив про безпосередню загрозу?

– запитав він.

Габбард прямо не відповіла на це припущення. Вона пояснила, що скоротила свій виступ через обмеження в часі.

"Я усвідомила, що час спливає, і пропустила деякі частини свого усного виступу", – зазначила вона.

Водночас у самій промові вона зосередилася на попередніх спробах Ірану відновити ядерну інфраструктуру, а також підтримала поточні дії США у військовій сфері.

