Про це пише The Washington Post.

Як бізнесмен критикує Трампа?

У своєму дописі підприємець жорстко розкритикував Дональда Трампа, поставивши під сумнів його право втягувати Близький Схід у новий виток конфлікту.

Хто дав тобі повноваження втягувати наш регіон у війну з Іраном? І на якій підставі ви прийняли це небезпечне рішення?

– йшлось у повідомлені.

Він наголосив, що саме країни Перської затоки першими відчувають наслідки ескалації, і поставив питання, чи враховував Вашингтон можливі втрати перед ухваленням таких рішень.

Експерт із безпекових досліджень Королівського коледжу Лондона Андреас Кріг зауважив, що Хабтур фактично озвучив думки, які в регіоні обговорюють неофіційно, але рідко висловлюють публічно.

На тлі цих заяв ситуація в ОАЕ залишалася напруженою: за повідомленнями ЗМІ, об’єкти інфраструктури, зокрема готелі та аеропорт у Дубаї, опинилися під загрозою обстрілів саме в період публікації звернення.

Втім, уже за кілька днів бізнесмен видалив свій пост. Він пояснив це проханнями знайомих, які порадили не загострювати ситуацію та не дратувати американську сторону. Після цього його риторика стала стриманішою: Хабтур зазначив, що відповідальність лежить не лише на Трампі, а й на Ірані, а також натякнув на роль Ізраїлю у підштовхуванні США до жорсткіших дій.

Своєю чергою, професор політології Абдулхалек Абдулла нагадав про залежність Еміратів від американських систем протиповітряної оборони. Він риторично зауважив, що без комплексів Patriot країна могла б опинитися у значно гіршому становищі.

Попри обережніші заяви, Хабтур продовжує стежити за розвитком подій. Коли син зачитав йому допис Трампа про "100% знищення військового потенціалу Ірану", Хабтур лише іронічно посміхнувся, зазначає автор матеріалу.

"Слова – це дешево", – підсумував еміратський магнат, натякаючи, що реальна безпека його бізнес-імперії залежить не від гучних заяв, а від здатності ОАЕ покладатися на власні інтереси.

