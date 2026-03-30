Про це повідомив глава держави під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Яких домовленостей вдалось досягнути на Близькому Сході?

Зеленський зауважив, що нині Україна зробила дуже важливий крок – поділилась із партнерами на Близькому Сході досвідом захисту громадян, цивільної та критично важливої інфраструктури від ворожих ударних дронів.

Гарант повідомив, що ще одним важливим результатом візиту на Близький Схід стали стратегічні домовленості на багато років уперед. Він пояснив, що мова йде про правильний підхід до експорту.

Правильне відкриття, коли ти знаєш, що не безцінно продається наш досвід, а дійсно продається партнерам система – не тільки перехоплювачі, а лінії захисту і софт, і система радіоелектронної боротьби. Тобто системно підходимо до цього питання,

– додав Зеленський.

Ці домовленості, каже лідер держави, розраховані мінімум на 10 років із кожним партнером Близького Сходу і є важливими для підтримки українського приватного сектору та військових. Також він зауважив, що Україна продовжує ділитись своїм досвідом із союзниками.

Крім того, обговорюється також енергетична підтримка з боку лідерів країн Перської затоки. Зеленський зауважив, що такі домовленості вже досягнуті.

Важливо! 27 березня Володимир Зеленський повідомив, що Київ веде переговори із лідерами Близького Сходу щодо постачання для України дизельного пального. За словами президента, саме його найбільше бракуватиме країні у разі дефіциту.

