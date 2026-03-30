Об этом сообщил глава государства во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Каких договоренностей удалось достичь на Ближнем Востоке?

Зеленский отметил, что сейчас Украина сделала очень важный шаг – поделилась с партнерами на Ближнем Востоке опытом защиты граждан, гражданской и критически важной инфраструктуры от вражеских ударных дронов.

Гарант сообщил, что еще одним важным результатом визита на Ближний Восток стали стратегические договоренности на много лет вперед. Он объяснил, что речь идет о правильном подходе к экспорту.

Правильное открытие, когда ты знаешь, что не бесценно продается наш опыт, а действительно продается партнерам система – не только перехватчики, а линии защиты и софт и система радиоэлектронной борьбы. То есть системно подходим к этому вопросу,

– добавил Зеленский.

Эти договоренности, говорит лидер государства, рассчитаны как минимум на 10 лет с каждым партнером Ближнего Востока и важны для поддержки украинского частного сектора и военных. Также он отметил, что Украина продолжает делиться своим опытом с союзниками.

Кроме того, обсуждается также энергетическая поддержка со стороны лидеров стран Персидского залива. Зеленский отметил, что такие договоренности уже достигнуты.

Важно! 27 марта Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с лидерами Ближнего Востока по поставкам для Украины дизельного топлива. По словам президента, именно его больше всего будет не хватать стране в случае дефицита.

Какие страны Ближнего Востока посетил президент Украины?