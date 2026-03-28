Про це президент України розповів у своєму телеграм-каналі.
Що розповів Зеленський про оборонну угоду з Катаром?
У Досі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Також на зустрічі був присутній Прем'єр-міністр країни – Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.
Володимир Зеленський та Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані / Фото Офісу Президента
Лідери обговорили роботу української команди в Катарі, перші результати наших експертів, а також те, як забезпечити більше захисту життя в обох країнах. Український та катарський лідери домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.
Сподіваємося, що під час нашої наступної зустрічі ситуація у світі вже буде зовсім інша. Ми дуже хочемо, щоб обидві війни – і Росії проти України, і війна тут, на Близькому Сході та в регіоні Затоки – закінчилися якомога скоріше,
– наголосив Емір Держави Катар.
Після закінчення зустрічі начальники генеральних штабів України та Катару підписали 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері.
Серед ключових напрямів співпраці:
- розвиток оборонної промисловості й технологій,
- протиповітряна оборона,
- протидія дронам,
- підготовка військових,
- обмін досвідом,
- кібербезпека,
- штучний інтелект та системи управління.
Угода, зокрема, передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.
Документ також посилює присутність України на Близькому Сході, значно посилює двосторонню співпрацю між двома країнами та закладає основу для масштабних інвестицій і довгострокових контрактів.
Секретар РНБО Рустем Умєров додав, що нова українсько-катарська оборонна угода формує межі для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у напрямку протидії сучасним повітряним загрозам та посилення спроможностей захисту.
"Документ також передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення. Послідовно розширюємо партнерство України в регіоні", – написав Умєров.
Начальники Генштабів ЗСУ та армії Катару підписали угоду про оборонну співпрацю між державами / Фото з телеграм-каналу Рустема Умєрова
Про що Зеленський ще домовився з партнерами під час візиту на Близький Схід?
Володимир Зеленський та принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд під час зустрічі 27 березня підписали угоду про оборонну співпрацю. Домовленість передбачає посилення співпраці, зокрема майбутні контракти, технологічну співпрацю та інвестиції. Також лідери обговорили енергетичну співпрацю.
Президент Зеленський також заявив про переговори з країнами Близького Сходу щодо постачання дизельного пального. У разі дефіциту пального в Україні близько 90% нестачі припадатиме на дизель.