Український лідер подякував його величності за зустріч та відкритість до діалогу. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Про що Зеленський говорив із королем Йорданії?

Зустрівся з Королем Йорданії Абдаллою II. Обговорили можливе партнерство в безпековій сфері й загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки,

– написав президент.

Від Йорданії до України по прямій – 1330 кілометрів. Утім, це відстань до тимчасово окупованого Криму, навіть до південного узбережжя Криму. До неокупованих територій відстань буде більшою.

