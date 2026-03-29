Таку думку за підсумками саміту G7 у Франції в інтерв'ю Укрінформу висловив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Як Україна посилює вплив у світі?

Сибіга зазначив, що Україна запропонувала країнам Затоки не лише політичну підтримку, а й конкретні рішення у сфері безпеки, які вже отримують позитивну оцінку.

За його словами, це свідчить про зростання ролі України у формуванні безпекового порядку денного – від Європи до Близького Сходу, а також про посилення її міжнародного впливу.

Міністр також підкреслив, що Україна має унікальні військові технології, зокрема дрони та засоби протидії їм, які можна розглядати як стратегічний ресурс, подібний до "української нафти".

На його думку, ці можливості слід використовувати для зміцнення армії, економіки та наближення тривалого миру.

Нагадаємо, що Київ отримав запити від 11 країн Близького Сходу на постачання дронів-перехоплювачів. Українські спеціалісти вже навіть здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн того регіону.

