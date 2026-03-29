Таку думку за підсумками саміту G7 у Франції в інтерв'ю Укрінформу висловив глава МЗС України Андрій Сибіга.
Дивіться також "Ще трохи": Венс відповів, скільки триватиме війна з Іраном та яка її мета
Як Україна посилює вплив у світі?
Сибіга зазначив, що Україна запропонувала країнам Затоки не лише політичну підтримку, а й конкретні рішення у сфері безпеки, які вже отримують позитивну оцінку.
За його словами, це свідчить про зростання ролі України у формуванні безпекового порядку денного – від Європи до Близького Сходу, а також про посилення її міжнародного впливу.
Міністр також підкреслив, що Україна має унікальні військові технології, зокрема дрони та засоби протидії їм, які можна розглядати як стратегічний ресурс, подібний до "української нафти".
На його думку, ці можливості слід використовувати для зміцнення армії, економіки та наближення тривалого миру.
Нагадаємо, що Київ отримав запити від 11 країн Близького Сходу на постачання дронів-перехоплювачів. Українські спеціалісти вже навіть здійснили декілька успішних збиттів іранських дронів в одній з країн того регіону.
Українська допомога Близькому Сходу: останні новини
Володимир Зеленський заявив, що Україна має унікальний досвід та системний підхід до протидії іранським дронам-камікадзе "Шахед", чого бракує іншим країнам. Україна вже допомагає Саудівській Аравії технологіями та експертами для протидії дронам.
На Близькому Сході працюють 228 українських фахівців, які допомагають покращувати місцеву ППО для протидії атакам дронів. Українські експерти проводять консультації та оцінюють захист критичної інфраструктури, розробляючи практичні рішення для підвищення ефективності повітряної оборони.
Українські дрони-перехоплювачі стали важливим ресурсом під час війни на Близькому Сході, але це також створює конкуренцію зі США. За словами ексглави МЗС Дмитра Кулеби, американські компанії можуть намагатися витіснити Україну з ринку оборонних технологій у країнах Перської затоки, пропонуючи свої рішення. Країни регіону можуть опинитися перед вибором: купувати українські дрони з бойовим досвідом або укладати довгострокові безпекові угоди зі США.