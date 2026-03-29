Такое мнение по итогам саммита G7 во Франции в интервью Укринформу высказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Смотрите также "Еще немного": Вэнс ответил, сколько продлится война с Ираном и какова ее цель

Как Украина усиливает влияние в мире?

Сибига отметил, что Украина предложила странам Залива не только политическую поддержку, но и конкретные решения в сфере безопасности, которые уже получают положительную оценку.

По его словам, это свидетельствует о росте роли Украины в формировании повестки дня безопасности – от Европы до Ближнего Востока, а также об усилении ее международного влияния.

Министр также подчеркнул, что Украина имеет уникальные военные технологии, в частности дроны и средства противодействия им, которые можно рассматривать как стратегический ресурс, подобный "украинской нефти".

По его мнению, эти возможности следует использовать для укрепления армии, экономики и приближения длительного мира.

Напомним, что Киев получил запросы от 11 стран Ближнего Востока на поставку дронов-перехватчиков. Украинские специалисты уже даже осуществили несколько успешных сбитий иранских дронов в одной из стран того региона.

Украинская помощь Ближнему Востоку: последние новости