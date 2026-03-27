Украина уже имеет наработанную систему для противодействия массированным атакам "Шахедов". Об этом глава государства заявил в эфире телемарафона.

Что по словам Зеленского имеет Украина, а не имеют другие страны?

Глава государства заявил, что Украина имеет уникальный опыт и системный подход к противодействию иранским дронам-камикадзе типа "Шахед", которого пока не хватает другим странам. По его словам, именно эта комплексность позволяет эффективно отражать массированные атаки. Владимир Зеленский объяснил, что речь идет не только о наличии отдельных систем ПВО, а о слаженной работе различных элементов – радиоэлектронной борьбы, малой противовоздушной обороны и других компонентов. Такая система позволяет быстро реагировать на угрозы и уничтожать дроны еще на подлете.

Зеленский отметил, что страны Ближнего Востока имеют значительное количество современных противобаллистических систем, однако им не хватает именно системности. В то же время Украина уже выстроила эффективную модель противодействия подобным нападениям, которая может быть полезной другим государствам, которые страдают от массированных атак.

Президент также подчеркнул, что "Шахэды" сегодня являются одним из ключевых вызовов глобальной безопасности, и украинский опыт в борьбе с ними становится необходим на международном уровне.

