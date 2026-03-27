Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, который желает остаться анонимным.
Какое соглашение может подписать Украина с Саудовской Аравией?
Информагентство AFP предполагает, что Украина планирует заключить с Саудовской Аравией соглашение, которое предусматривает защиту и безопасность воздушного пространства.
Напомним, Зеленский начал неожиданный визит в Персидский залив, предлагая украинский опыт противодействия ударным беспилотникам в обмен на военную поддержку.
В четверг, 26 марта, по прибытии в Саудовскую Аравию глава государства заявил, что имеет целью провести "важные встречи".
Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать с нами ради безопасности,
– сказал он.
В то же время президент не сообщил детали своей поездки в страны Ближнего Востока.
Важно! 20 марта Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на Ближнем Востоке находится 228 украинских специалистов в противодействии иранским дронам. Они налаживают систему местной ПВО и проводят консультации по защите критической инфраструктуры.
Что известно о предыдущих контактах Украины со странами Ближнего Востока?
В начале марта Bloomberg писал, что Зеленский предлагал направить на Ближний Восток лучших украинских специалистов по борьбе с иранскими дронами при условии, что лидеры стран убедят Путина согласиться на месячное перемирие в войне против Украины.
Через несколько дней, 7 марта, Зеленский разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.
Уже 10 марта украинские специалисты направлялись на Ближний Восток.
Издание Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники сообщало, что Украина и Саудовская Аравия ведут переговоры о крупном соглашении на поставки оружия.