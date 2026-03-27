Об этом глава государства сообщил в пятницу, 27 марта.
Что делают украинские эксперты на Ближнем Востоке?
Украинские военные эксперты доложили Владимиру Зеленскому о первых результатах своей работы и предоставили выводы как на операционном, так и на более широком уровне.
По словам президента, их главной задачей является выявление проблемных вопросов и определение изменений, необходимых для усиления защиты населения и инфраструктуры от иранских "Шахедов" и ракет.
Благодарен ребятам за очень оперативную и основательную работу. Есть конкретные вещи, которые можем сделать вместе с нашими партнерами,
– написал глава государства.
Зеленский отметил, что украинские эксперты уже успели существенно поделиться опытом и продемонстрировать, как в Украине защищают жизнь и критическую инфраструктуру. Он отметил, что экспертиза Украины уникальна: ее ценят партнеры, и именно поэтому есть большой интерес к украинским технологиям и опыту.
Мы готовы поддержать защиту тех, кто помогает нам отстаивать нашу независимость,
– добавил президент.
Во время встречи Зеленский обсудил с военными экспертами ключевые шаги для усиления противовоздушной защиты Саудовской Аравии, в частности относительно эффективного сбивания дронов. По итогам глава государства заверил, что Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Зеленский встретился с военными экспертами: смотрите видео
Визит Зеленского может обернуться соглашением
В четверг, 26 марта, после прибытия в Саудовскую Аравию, Владимир Зеленский заявил, что планирует провести "важные встречи" в регионе.
По данным Bloomberg, Украина планирует заключить с Саудовской Аравией соглашение, которое предусматривает защиту и безопасность воздушного пространства.
Ранее президент Украины предлагал обменять украинский опыт на дефицитные и дорогостоящие американские ракеты – единственное эффективное оружие в противодействии высокоскоростным российским баллистическим снарядам.