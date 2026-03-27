Україна вже має напрацьовану систему для протидії масованим атакам "Шахедів". Про це глава держави заявив в ефірі телемарафону.

Що за словами Зеленського має Україна, а не мають інші країни?

Глава держави заявив, що Україна має унікальний досвід і системний підхід до протидії іранським дронам-камікадзе типу "Шахед", якого наразі бракує іншим країнам. За його словами, саме ця комплексність дозволяє ефективно відбивати масовані атаки. Володимир Зеленський пояснив, що йдеться не лише про наявність окремих систем ППО, а про злагоджену роботу різних елементів – радіоелектронної боротьби, малої протиповітряної оборони та інших компонентів. Така система дає змогу швидко реагувати на загрози та знищувати дрони ще на підльоті.

Зеленський наголосив, що країни Близького Сходу мають значну кількість сучасних протибалістичних систем, однак їм бракує саме системності. Водночас Україна вже вибудувала ефективну модель протидії подібним нападам, яка може бути корисною іншим державам, які потерпають від масованих атак.

Президент також підкреслив, що "Шахеди" сьогодні є одним із ключових викликів глобальній безпеці, і український досвід у боротьбі з ними стає необхідний на міжнародному рівні.

Що відомо про візит Зеленського до країн Близького Сходу?