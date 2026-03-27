Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, объяснив, что это очень конкурентный рынок, ориентированный на будущее. Говорится о сверхсовременном вооружении, а это та ниша, которую хотят занять американские компании.

Какой выбор встанет перед странам Персидского залива?

Наши специалисты консультируют арабские государства по противодействию иранским "Шахедам". Параллельно ведутся переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков. Однако американский лидер Трамп заявил, что Украина – последняя, у кого они попросят о помощи и высказался о том, что его стране не нужна поддержка Киева в защите от иранских дронов.

Здесь говорится не только о его личном отношении, но и о конкуренции. Я не удивлюсь, если американцы будут говорить странам Персидского залива, зачем им украинская помощь, если они могут предоставить им такие же решения,

– озвучил Кулеба.

По его словам, Соединенные Штаты могут призвать арабские государства заключать соответствующие контракты именно с ними, гарантируя безопасность. Тогда государствам Персидского залива придется выбирать между закупкой дронов-перехватчиков у страны с лучшим опытом и возможностями (Украины) или у страны, от которой их безопасность будет зависеть десятилетиями.

Это будет выбор между технологиями и более широкими договоренностями по безопасности. Им придется выбирать,

– подчеркнул Кулеба.

Хотя технологии являются активом Украины на мировом рынке, однако этого самого по себе, как пояснил экс-министр иностранных дел, будет недостаточно, чтобы занять достойное место в мировой системе безопасности.

Заметьте! Американский политик, бывший военный Адриан Боненберг объяснил, что президент США не привык что-то у кого-то брать, даже если в этом действительно есть необходимость и это спасло бы жизни американских военных, ведь не хочет выглядеть слабым. Он убежден, что даже если армия США скажет, что готова применять украинские дроны-перехватчики, Трамп будет говорить, что ему это не надо.

