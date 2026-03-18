Об этом пишет The Washington Post.

Смотрите также Россия делится спутниковыми снимками и дроновыми технологиями с Ираном, – WSJ

Как бизнесмен критикует Трампа?

В своей заметке предприниматель жестко раскритиковал Дональда Трампа, поставив под сомнение его право втягивать Ближний Восток в новый виток конфликта.

Кто дал тебе полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение?

– говорилось в сообщении.

Он отметил, что именно страны Персидского залива первыми ощущают последствия эскалации, и задал вопрос, учитывал ли Вашингтон возможные потери перед принятием таких решений.

Эксперт по исследованиям безопасности Королевского колледжа Лондона Андреас Криг заметил, что Хабтур фактически озвучил мысли, которые в регионе обсуждают неофициально, но редко высказывают публично.

На фоне этих заявлений ситуация в ОАЭ оставалась напряженной: по сообщениям СМИ, объекты инфраструктуры, в частности гостиницы и аэропорт в Дубае, оказались под угрозой обстрелов именно в период публикации обращения.

Впрочем, уже через несколько дней бизнесмен удалил свой пост. Он объяснил это просьбами знакомых, которые посоветовали не обострять ситуацию и не раздражать американскую сторону. После этого его риторика стала более сдержанной: Хабтур отметил, что ответственность лежит не только на Трампе, но и на Иране, а также намекнул на роль Израиля в подталкивании США к более жестким действиям.

В свою очередь, профессор политологии Абдулхалек Абдулла напомнил о зависимости Эмиратов от американских систем противовоздушной обороны. Он риторически заметил, что без комплексов Patriot страна могла бы оказаться в значительно худшем положении.

Несмотря на более осторожные заявления, Хабтур продолжает следить за развитием событий. Когда сын зачитал ему сообщение Трампа о "100% уничтожении военного потенциала Ирана", Хабтур лишь иронично улыбнулся, отмечает автор материала.

"Слова – это дешево", – подытожил эмиратский магнат, намекая, что реальная безопасность его бизнес-империи зависит не от громких заявлений, а от способности ОАЭ полагаться на собственные интересы.

Иран атаковал посольство США в Багдаде и ударил по Израилю