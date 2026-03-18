Об этом пишет The Washington Post.
Смотрите также Россия делится спутниковыми снимками и дроновыми технологиями с Ираном, – WSJ
Как бизнесмен критикует Трампа?
В своей заметке предприниматель жестко раскритиковал Дональда Трампа, поставив под сомнение его право втягивать Ближний Восток в новый виток конфликта.
Кто дал тебе полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение?
– говорилось в сообщении.
Он отметил, что именно страны Персидского залива первыми ощущают последствия эскалации, и задал вопрос, учитывал ли Вашингтон возможные потери перед принятием таких решений.
Эксперт по исследованиям безопасности Королевского колледжа Лондона Андреас Криг заметил, что Хабтур фактически озвучил мысли, которые в регионе обсуждают неофициально, но редко высказывают публично.
На фоне этих заявлений ситуация в ОАЭ оставалась напряженной: по сообщениям СМИ, объекты инфраструктуры, в частности гостиницы и аэропорт в Дубае, оказались под угрозой обстрелов именно в период публикации обращения.
Впрочем, уже через несколько дней бизнесмен удалил свой пост. Он объяснил это просьбами знакомых, которые посоветовали не обострять ситуацию и не раздражать американскую сторону. После этого его риторика стала более сдержанной: Хабтур отметил, что ответственность лежит не только на Трампе, но и на Иране, а также намекнул на роль Израиля в подталкивании США к более жестким действиям.
В свою очередь, профессор политологии Абдулхалек Абдулла напомнил о зависимости Эмиратов от американских систем противовоздушной обороны. Он риторически заметил, что без комплексов Patriot страна могла бы оказаться в значительно худшем положении.
Несмотря на более осторожные заявления, Хабтур продолжает следить за развитием событий. Когда сын зачитал ему сообщение Трампа о "100% уничтожении военного потенциала Ирана", Хабтур лишь иронично улыбнулся, отмечает автор материала.
"Слова – это дешево", – подытожил эмиратский магнат, намекая, что реальная безопасность его бизнес-империи зависит не от громких заявлений, а от способности ОАЭ полагаться на собственные интересы.
Иран атаковал посольство США в Багдаде и ударил по Израилю
Иран 18 марта атаковал посольство США в Багдаде и нанес удар по Израилю, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Атаки привели к гибели по меньшей мере двух человек и повреждения гражданской инфраструктуры. По Израилю применили баллистические ракеты с кассетной боевой частью.
Сообщается, что иранские силы также пытались поразить еще один объект вблизи международного аэропорта Багдада.