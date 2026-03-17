Про це пише The Wall Street Journal.

Як Росія допомагає Ірану у війні зі США?

За даними джерел, Москва передає Ірану супутникові знімки, а також технології, пов’язані з безпілотниками, щоб підвищити ефективність ударів по американських силах у регіоні. Йдеться, зокрема, про компоненти модернізованих дронів типу "Шахед", які покращують системи зв’язку, навігації та наведення.

Крім технічної допомоги, російська сторона консультує іранських військових щодо тактики застосування безпілотників. Ці рекомендації базуються на досвіді використання дронів у війні проти України. За словами співрозмовників, Москва радить, яку кількість апаратів залучати до атак і з якої висоти їх застосовувати. Є підстави вважати, що за такої підтримки Іран здійснював удари по американських радіолокаційних системах у Перській затоці.

Один з чиновників сказав, що частина розвідувальних даних надходить із супутникової мережі, якою керують російські повітряно-космічні сили. Військові аналітики звертають увагу, що іранська тактика ударів дедалі більше нагадує російську модель ведення війни в Україні.

Росія та Іран – фактичні союзники

Попри відсутність формального військового союзу, Росія залишається одним із ключових партнерів Ірану у сфері оборони. Країни регулярно проводять спільні навчання, а співпраця посилилася після того, як Тегеран передав Москві ударні дрони, які почали активно застосовуватися проти України ще у 2022 році. Відтоді Росія налагодила власне виробництво цих безпілотників і вдосконалила їх, зокрема для точнішого наведення та протидії радіоелектронній боротьбі, а тепер ділиться частиною цих напрацювань.

Водночас колишній аналітик ЦРУ Джим Ламсон зазначає, що обсяг допомоги, яку Кремль готовий надати Ірану, обмежений. Це пояснюється не лише фокусом Росії на війні проти України, а й небажанням надмірно загострювати відносини з адміністрацією Дональда Трампа.

Категорії допомоги, яку надає Росія, включаючи супутникові дані та поради щодо тактики використання дронів, є обмеженими, але все ж цінними для війни та здатності Ірану вражати конкретні військові об’єкти,

– сказав він.

На думку аналітиків, Москва також отримує вигоди від ескалації на Близькому Сході. Зокрема, конфлікт сприяє скороченню запасів ракет-перехоплювачів, необхідних Україні для протиповітряної оборони.

Крім того, напруження в регіоні, включно із закриттям Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти та скрапленого газу, призвело до зростання цін на енергоносії. Це має позитивний ефект для російської економіки, яка значною мірою залежить від експорту нафти. Також зазначається, що адміністрація США частково послабила обмеження на закупівлю російської нафти з метою стабілізації цін на ринку.

