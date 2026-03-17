Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Великої Британії.

Скільки українців допомагає країнам Близького Сходу?

За словами Зеленського, команди українських фахівців з безпілотних технологій вже працюють в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту. Їхня задача – допомогти країнам регіону протидіяти загрозам ударних іранських безпілотників та навчити місцеві сили знищувати їх.

У складі українських команд – військові експерти, фахівці, які мають досвід в обороні та протидії дронам типу "Шахед".

Водночас президент зауважив, що Україна зробила це за запитами партнерів, зокрема США, і що це фактично є "частиною дронової угоди", яку Київ пропонував Вашингтону.

Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим партнерам, від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось захоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо і захоче, це буде нерозумно,

– додав Зеленський.

Скільки країн звернулось до України за допомогою?