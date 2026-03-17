Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Великобритании.

Сколько украинцев помогает странам Ближнего Востока?

По словам Зеленского, команды украинских специалистов по беспилотным технологиям уже работают в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Их задача – помочь странам региона противодействовать угрозам ударных иранских беспилотников и научить местные силы уничтожать их.

В составе украинских команд – военные эксперты, специалисты, которые имеют опыт в обороне и противодействии дронам типа "Шахед".

В то же время президент отметил, что Украина сделала это по запросам партнеров, в частности США, и что это фактически является "частью дроновой сделки", которую Киев предлагал Вашингтону.

Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим партнерам, от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов. Не думаю, что кто-то захочет оставить проверенную войной силу и способность Украины за пределами своей безопасности. А если и захочет, это будет глупо,

– добавил Зеленский.

