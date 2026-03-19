Об этом сообщает Bloomberg.

Что Габбард убрала из своей речи?

В письменной версии речи Габбард отмечалось, что в течение года после операции "Полуночный молот" Тегеран не восстанавливал мощности по обогащению урана. В частности, разведка фиксировала, что входы в подземные ядерные объекты оставались заблокированными и замурованными.

Аналитики обращают внимание, что такая оценка выглядит менее тревожной, чем публичная риторика американской администрации, которая ранее отмечала риски быстрого восстановления иранской ядерной программы.

Во время слушаний сенатор Марк Ворнер отдельно подчеркнул, что этот фрагмент не прозвучал в выступлении.

Вы обошли этот абзац в своем устном вступительном слове – или это потому, что президент заявил о непосредственной угрозе?

– спросил он.

Габбард прямо не ответила на это предположение. Она объяснила, что сократила свое выступление из-за ограничений во времени.

"Я осознала, что время истекает, и пропустила некоторые части своего устного выступления", – отметила она.

В то же время в самой речи она сосредоточилась на предыдущих попытках Ирана восстановить ядерную инфраструктуру, а также поддержала текущие действия США в военной сфере.

США и Израиль атакуют ядерные объекты Ирана