Президент Трамп не може припинити війну, принаймні на своїх умовах, доки не послабить "задушливу хватку" Ірану. Про це повідомили в Axios.
Чому Трамп хоче захопити острів Харк?
Острів, який розташований приблизно за 24 кілометри від узбережжя, переробляє 90% експорту сирої нафти Ірану. Через це, Трамп хоче шантажувати Тегеран.
Нам потрібен приблизно місяць, щоб ще більше послабити іранців ударами, а потім захопити острів,
– повідомило анонімне джерело, обізнане з позицією Білого дому.
США розглядають відправку додаткових сил до регіону. ЗМІ повідомили, що три підрозділи морської піхоти вже прибувають до Ірану.
Де розташовний острів Харк: показуємо на карті
Сенатор Том Коттон заявив, що закриття протоки було "актом відчаю з боку Ірану", але сказав, що у Трампа є "гори планів" на цей випадок.
У виданні наголосили, що, незважаючи на важливість острова для іранської нафтової промисловості, його захоплення навряд чи гарантує, що Тегеран погодиться на умови Трампа.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
-
Спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану призвела до зростання світових цін на нафту і дала додаткові фінансові ресурси Кремлю.
-
США перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі на Близький Схід для можливої висадки в Ірані. До регіону також направляють десантну оперативну групу з кораблем USS Boxer.
-
Трамп може відвернутися від України, щоб покарати Європу за свою поразку на Близькому Сході, що підриває його вплив. Війна в Ірані зменшує силу Трампа, а його дії можуть послабити американські альянси.