Президент Трамп не може припинити війну, принаймні на своїх умовах, доки не послабить "задушливу хватку" Ірану. Про це повідомили в Axios.

Чому Трамп хоче захопити острів Харк?

Острів, який розташований приблизно за 24 кілометри від узбережжя, переробляє 90% експорту сирої нафти Ірану. Через це, Трамп хоче шантажувати Тегеран.

Нам потрібен приблизно місяць, щоб ще більше послабити іранців ударами, а потім захопити острів,

– повідомило анонімне джерело, обізнане з позицією Білого дому.