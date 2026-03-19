На це звернули увагу The Economist. Журналісти видання написали велику статтю, де проаналізували, як саме Трамп може відреагувати на свою поразку на Близькому Сході, якщо така станеться.

Чому Трамп може відвернутися від України?

Слабкий президент Америки стає небезпечним, він захоче помститися, застерегли медійники.

Пан Трамп має найбільшу свободу дій за кордоном. Він може відмовитися від НАТО. Він може відпустити Україну, щоб покарати Європу. Він може залякувати Латинську Америку під приводом боротьби зі злочинністю та наркотиками. Він може вимагати грошей за захист Японії та Південної Кореї. Він буде максималістом щодо тарифів,

– припустило медіа.

Важливо! Навіть якщо Трампові не вдасться все це зробити, такі дії "ще більше підірвуть альянси Америки, на радість Китаю та Росії".

The Economist переконані: непродумана війна США проти Ірану змінить перебіг другого терміну Трампа. А якщо вона триватиме місяцями, це може призвести до краху президента.

Війна на Близькому Сході підриває "суперсили" Трампа: його здатність нав'язувати власну реальність світові, його безжальні важелі впливу та його панування над Республіканською партією. Проміжні вибори, які відбудуться в листопаді, зменшать потужність сильних сторін Трампа. Та війни ще більше прискорюють зміни.

Попри запевнення Трампа в перемозі над Іраном, війна показує іншу реальність – ту, в якій іранський режим стоїть.

Час на боці Ірану. Америка та Ізраїль поступово вичерпують цілі для ударів з повітря або ж у них закінчуються батареї перехоплювачів для збиття іранської зброї. Натомість Іран, схоже, все ще має достатньо безпілотників. Доки він обмежуватиме рух в Ормузькій протоці, ціни на нафту зростатимуть, а шкода для світової економіки більшатиме,

– констатують оглядачі.

Інші країни, дивлячись на грубу силу Трампа, розуміють, що слід чинити йому опір. Що й сталося, коли Америка просила союзників допомогти в Ірані.

У Республіканській партії справи не кращі. Трамп обіцяв, що солдати більше не гинутимуть через "дурні війни Байдена", але тепер в Америку їдуть труни. Нафта тільки зростає в ціні. І навіть такі віддані люди, як Такер Карлсон, критикують Трампа через військову операцію в Ірані.

У приватних бесідах багато хто з республіканців кипить від гніву. Те, що Трамп не прислухався до попереджень щодо Ормузької протоки, є типовим проявом його зневаги до стратегії та його зарозумілості, коли він вважає, що знає краще за тих, хто насправді в цьому розбирається. Зараз республіканці, швидше за все, втратять контроль над Палатою представників на проміжних виборах у листопаді. Їхні шанси втратити і Сенат зросли на десять пунктів, до приблизно 50 відсотків. Чим гіршою буде поразка, тим слабкішим стане президент і тим менше впливу він матиме на те, хто успадкує партію,

– навели дані в ЗМІ.

Трамп ще може врятуватися від невдач в Ірані, розпочавши дії довкола Куби. Але навіть якщо операція США в Ірані завершиться, немає гарантій, що режим аятол не почне все знову. До того ж світова економіка не відновиться дуже швидко. А тому турбулентність триватиме.

Чи є інші думки?