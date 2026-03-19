Підхід Генерального секретаря НАТО Марка Рютте до взаємодії з Трампом опинився під тиском через війну лідера США в Ірані. Про це повідомили в Politico.
Чи допоможе НАТО США на Близькому Сході?
Незважаючи на вимоги Трампа, НАТО не може активно діяти в Ірані, а конфлікт виснажує ресурси Альянсу для підтримки України та підготовки до можливої війни з Росією.
Цілком очевидно, що все, що зараз використовується на Близькому Сході, зокрема системи протиповітряної оборони, найімовірніше, доведеться замінити,
– сказав експерт з озброєння Пітер Веземан.
Рютте весь час намагався стримувати Трампа від розпаду Альянсу, задобрюючи його збільшенням оборонних витрат і змушуючи відмовитися від планів анексії Гренландії.
У Європарламенті ставили під сумнів, чи представляє глава НАТО власні інтереси, або ж навпаки більше схильний до планів США, і висловили надію, що Рютте й надалі підтримуватиме регулярний контакт з обома сторонами.
У виданні наголосили, що можливо, це лише "питання тижнів", перш ніж європейські країни будуть змушені вирішити, чи виділяти майбутні поставки систем ППО своїм союзникам у Перській затоці або й надалі підтримувати озброєнням Україну.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Європейські союзники США відмовляються підтримати ініціативи Дональда Трампа щодо військової операції проти Ірану через відсутність чіткої стратегії та підтримки громадян.
Атаки на газові родовища на Близькому Сході стали новим етапом ескалації конфлікту, вперше зачепивши інфраструктуру видобутку енергоносіїв, що може мати довготривалі наслідки для економіки та безпеки.
Війна США проти Ірану коштує понад 11,3 мільярда доларів за перші шість днів, зокрема 3 мільярди на ракети Patriot. Більшість американців взагалі не підтримують війну.