Подход Генерального секретаря НАТО Марка Рютте к взаимодействию с Трампом оказался под давлением из-за войны лидера США в Иране. Об этом сообщили в Politico.
Поможет ли НАТО США на Ближнем Востоке?
Несмотря на требования Трампа, НАТО не может активно действовать в Иране, а конфликт истощает ресурсы Альянса для поддержки Украины и подготовки к возможной войне с Россией.
Вполне очевидно, что все, что сейчас используется на Ближнем Востоке, в частности системы противовоздушной обороны, скорее всего, придется заменить,
– сказал эксперт по вооружению Питер Веземан.
Рютте все время пытался сдерживать Трампа от распада Альянса, задабривая его увеличением оборонных расходов и заставляя отказаться от планов аннексии Гренландии.
В Европарламенте ставили под сомнение, представляет ли глава НАТО собственные интересы, или же наоборот больше склонен к планам США, и выразили надежду, что Рютте и в дальнейшем будет поддерживать регулярный контакт с обеими сторонами.
В издании отметили, что возможно, это лишь "вопрос недель", прежде чем европейские страны будут вынуждены решить, выделять ли будущие поставки систем ПВО своим союзникам в Персидском заливе или и в дальнейшем поддерживать вооружением Украину.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Европейские союзники США отказываются поддержать инициативы Дональда Трампа о военной операции против Ирана из-за отсутствия четкой стратегии и поддержки граждан.
Атаки на газовые месторождения на Ближнем Востоке стали новым этапом эскалации конфликта, впервые задев инфраструктуру добычи энергоносителей, что может иметь долговременные последствия для экономики и безопасности.
Война США против Ирана стоит более 11,3 миллиардов долларов за первые шесть дней, в частности 3 миллиарда на ракеты Patriot. Большинство американцев вообще не поддерживают войну.