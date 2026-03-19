В Евросоюзе опасаются эскалации и отсутствия четкой стратегии. Об этом пишет Reuters.

Смотрите также "Беспрецедентный удар": Трамп пригрозил уничтожить хранилище в Парсе, если Иран снова атакует Катар

Что говорят в Европе о поддержке Трампа?

Европейские союзники США отказываются поддержать инициативы Дональда Трампа по военной операции против Ирана, в частности участие в разблокировании Ормузского пролива.

Как пишет издание, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока нет убедительного плана завершения операции, а США не консультировались с европейскими партнерами. По его словам, Берлин не будет участвовать в военном обеспечении судоходства в Ормузском проливе, пока идет война. Министр обороны Германии Борис Писториус также отметил, что этот конфликт не является войной Европы.

Подобную позицию озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что Франция не является стороной противостояния. Европейские правительства считают, что сохранение нейтралитета сейчас является менее рискованным, чем участие в войне, которая может еще больше обострить трансатлантические отношения. Дополнительным фактором является общественное мнение – большинство жителей европейских стран выступают против военных действий.

По данным Reuters, европейские чиновники также отмечают, что не имеют четкого понимания целей США в этом конфликте, которые могут отличаться от израильских, в частности относительно возможной смены режима в Иране.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что страны НАТО не обязаны участвовать в таких операциях. Она подчеркнула, что Альянс не должен втягиваться в войну, которую сам не выбирал.

Война в Иране: последние новости