Это может стать одним из крупнейших военных бюджетов за последние годы. Об этом пишет The Washington Post.

Смотрите также Трамп может бросить Израиль, если Иран кое-что предложит, – дипломат

Что известно о рекордных расходах на войну?

Министерство обороны США обратилось в Белый дом с запросом на выделение более 200 миллиардов долларов для финансирования войны против Ирана. Речь идет о средствах, которые должны быть согласованы и утверждены Конгрессом США.

По данным американского медиа, запрос включает финансирование как непосредственных боевых операций, так и пополнение запасов вооружения, которые активно расходуются во время интенсивных боевых действий последних недель.

Ожидается, что эта сумма станет одной из крупнейших в современной истории военных расходов США. Для сравнения, расходы на отдельные этапы предыдущих войн были меньше, что подчеркивает масштаб нынешнего конфликта.

В то же время в Вашингтоне уже прогнозируют сложные политические дискуссии. Часть американских политиков сомневается, что Конгресс поддержит такой объем финансирования, особенно на фоне неоднозначного отношения общества к войне. В Белом доме также признают, что шансы на полное одобрение запроса могут быть невысокими. Некоторые чиновники уже заявляют о возможном серьезном политическом конфликте вокруг этого вопроса.

Причиной резкого роста расходов является интенсивность боевых действий. По оценкам экспертов, только за первую неделю кампании США потратили более 11 миллиардов долларов, и эта сумма продолжает быстро расти.

Аналитики также обращают внимание, что даже выделение таких средств не гарантирует быстрого наращивания производства вооружений. Американский оборонно-промышленный комплекс имеет ограничения, которые могут повлиять на темпы поставок техники.

На фоне этого война с Ираном уже имеет значительное влияние не только на ситуацию с безопасностью, но и на мировую экономику – в частности из-за роста цен на энергоносители и нестабильность на рынках.

Какими могут быть последствия войны с Ираном?