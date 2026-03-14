Аналитики предупреждают: в итоге это может дать Кремлю новые финансовые ресурсы для войны против Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Почему война вокруг Ирана выгодна России?

Эксперты обращают внимание, что нынешний энергетический кризис фактически создает для Москвы благоприятные условия.

Во-первых, резкий рост цен на нефть автоматически увеличивает доходы России, которая остается одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов в мире. После начала боевых действий на Ближнем Востоке цены на нефть превысили отметку 100 долларов за баррель, что значительно больше, чем до конфликта.

Во-вторых, из-за перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока страны-импортеры начинают активнее искать альтернативные источники. В такой ситуации российская нефть снова становится более востребованной на мировых рынках.

Эксперты отмечают, что именно такая ситуация давно выгодна Кремлю: любая нестабильность на Ближнем Востоке повышает цены на энергоносители и увеличивает доходы российского бюджета.

На фоне резкого скачка цен Вашингтон пошел на временный шаг – частично ослабил санкции в отношении российской нефти.

Администрация президента США выдала специальную 30-дневную лицензию, которая позволяет покупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море. Это решение объяснили необходимостью стабилизировать мировой энергетический рынок.

Речь идет примерно о более 120 миллионов баррелей нефти, которые находятся в транспортировке. Таким образом покупатели могут приобрести ее без риска попасть под американские санкции.

В Вашингтоне отмечают, что это лишь временное и узкое исключение, которое не означает полной отмены санкций против России.

Однако критики предостерегают: даже краткосрочное ослабление может увеличить доходы Москвы.

Почему ключевым является Ормузский пролив?

Одной из главных причин энергетической турбулентности стала угроза перекрытия Ормузского пролива. Это стратегический морской путь между Ираном и Оманом, через который проходит примерно пятая часть мировых морских поставок нефти.

Ежедневно через пролив транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Любые перебои в его работе сразу вызывают резкий рост цен на мировых рынках.

После обострения конфликта Иран неоднократно угрожал перекрыть пролив или ограничить движение танкеров, что еще больше подталкивает цены вверх.

Именно поэтому многие аналитики считают, что длительный кризис в Персидском заливе может стать одним из самых больших геополитических подарков для России.

Чем это опасно для Украины?