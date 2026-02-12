Об этом он заявил в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов НАТО. Детали передает Укринформ.

Кто может завершить войну в Украине?

Рютте уверен, что есть государство, способное разорвать тупик, в котором оказался мирный процесс.

Есть только одна страна, самая мощная нация на Земле – США, которая может это сделать под руководством президента Трампа, преодолеть тупик с Путиным, начать мирный процесс,

– сказал он.

По его словам, несправедливо говорить, что давления со стороны США на Россию мало. Мол, благодаря санкциям Америка "оказывает на Россию все возможное давление, как и европейцы".

"Посмотрите, что происходит с "Лукойлом", "Роснефтью" и всем остальным, что делают США. США до сих пор поставляют важные зенитное и другое смертельное оружие в Украину через программу PURL, которую финансируют канадские и европейские союзники и партнеры..." – высказался генсек.

Также он считает, что США возглавляют мирные усилия и делают "именно то, что нам нужно, когда речь идет об Украине".

Обратите внимание! Марк Рютте довольно часто делает комплиментарные заявления в отношении Америки. Вероятно, это потому, что он не хочет ссоры США с НАТО, ведь у них и так напряженные отношения.

Кто на самом деле может надавить на Россию?