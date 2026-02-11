Почему ЕС необходима новая стратегия?

Председатель Европейского совета Антониу Кошта будет принимать лидеров на неформальном саммите в замке Альден-Бизен, построенном XVI века, пишет Reuters.

Там они попытаются наработать свои ответы на современные угрозы, которые ЕС испытывает от двух крупнейших экономик мира.

Дело в том, что темпы роста экономики ЕС были значительно ниже, чем в США, в течение последних 20 лет. Поэтому сейчас Европа катастрофически отстает в инновациях и искусственном интеллекте.

Сейчас же к этим проблемам добавились новые вызовы:

торговая война Дональда Трампа и его тарифные угрозы для европейских стран, в частности, через Гренландию;

ограничения Китая на экспорт критических минералов, в котором остро нуждается ЕС.

В дополнение война России против Украины заставляет Европу тратить на оборону вместо экономического развития.

Заметьте! Недавно президент Франции Эмануэль Макрон предупредил, что ЕС стоит ждать новых тарифных угроз из США в ближайшее время, пишет Bloomberg.

Что планирует Евросоюз?

За основу плана действий в ЕС взяли доклад бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги. Он предложил 383 рекомендации для спасения европейской экономики.

Однако по состоянию на январь 2026 года из этой стратегии выполнили мало:

полностью реализовали лишь 15% рекомендаций;

еще 24% пунктов – частично.

Поэтому некоторые эксперты скептически настроены относительно экономического саммита в Бельгии. Они опасаются, что встреча в замке может закончиться просто "очередной красивой декларацией".

Проблема еще и в том, что лидеры ЕС стремятся повысить конкурентоспособность блока, но по-разному видят путь к успеху:

Например, Эммануэль Макрон выступает за общие долговые заимствования ЕС и стратегию Made in Europe, которая предусматривает минимальные требования к доле европейских компонентов в товарах.

Тогда как немецкий канцлер Фридрих Мерц делает ставку на производительность, гибкость рынка труда и меньшую бюрократию, категорически выступая против новых долгов.

Стоит знать! Накануне встречи в Бельгии Мерц вместе с другими европейскими лидерами в среду встречается с представителями крупных промышленных компаний, чтобы понять, чего хочет бизнес.

Какое соглашение ЕС предлагает США?