Почему ЕС необходима новая стратегия?
Председатель Европейского совета Антониу Кошта будет принимать лидеров на неформальном саммите в замке Альден-Бизен, построенном XVI века, пишет Reuters.
Там они попытаются наработать свои ответы на современные угрозы, которые ЕС испытывает от двух крупнейших экономик мира.
Дело в том, что темпы роста экономики ЕС были значительно ниже, чем в США, в течение последних 20 лет. Поэтому сейчас Европа катастрофически отстает в инновациях и искусственном интеллекте.
Сейчас же к этим проблемам добавились новые вызовы:
торговая война Дональда Трампа и его тарифные угрозы для европейских стран, в частности, через Гренландию;
ограничения Китая на экспорт критических минералов, в котором остро нуждается ЕС.
В дополнение война России против Украины заставляет Европу тратить на оборону вместо экономического развития.
Заметьте! Недавно президент Франции Эмануэль Макрон предупредил, что ЕС стоит ждать новых тарифных угроз из США в ближайшее время, пишет Bloomberg.
Что планирует Евросоюз?
За основу плана действий в ЕС взяли доклад бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги. Он предложил 383 рекомендации для спасения европейской экономики.
Однако по состоянию на январь 2026 года из этой стратегии выполнили мало:
- полностью реализовали лишь 15% рекомендаций;
- еще 24% пунктов – частично.
Поэтому некоторые эксперты скептически настроены относительно экономического саммита в Бельгии. Они опасаются, что встреча в замке может закончиться просто "очередной красивой декларацией".
Проблема еще и в том, что лидеры ЕС стремятся повысить конкурентоспособность блока, но по-разному видят путь к успеху:
- Например, Эммануэль Макрон выступает за общие долговые заимствования ЕС и стратегию Made in Europe, которая предусматривает минимальные требования к доле европейских компонентов в товарах.
Тогда как немецкий канцлер Фридрих Мерц делает ставку на производительность, гибкость рынка труда и меньшую бюрократию, категорически выступая против новых долгов.
Стоит знать! Накануне встречи в Бельгии Мерц вместе с другими европейскими лидерами в среду встречается с представителями крупных промышленных компаний, чтобы понять, чего хочет бизнес.
Какое соглашение ЕС предлагает США?
В то же время ЕС намерен предложить США стратегическое партнерство в сфере критически важных минералов. Его цель – выстроить стабильные цепи поставок без чрезмерной зависимости от Китая, ведь и США, и ЕС на протяжении лет полагались на дешевые и доступные китайские ресурсы.
В меморандуме говорится о возможности запуска совместных проектов в области добычи и переработки таких минералов, а также о создании механизмов поддержки цен. Отдельно предлагается обсудить инструменты защиты европейского и американского рынков от избыточных внешних поставок и потенциальных манипуляций.