Чому ЄС необхідна нова стратегія?

Голова Європейської ради Антоніу Кошта прийматиме лідерів на неформальному саміті у замку Альден-Бізен, збудованому XVI століття, пише Reuters.

Там вони спробують напрацювати свої відповіді на сучасні загрози, які ЄС відчуває від двох найбільших економік світу.

Річ у тім, що темпи зростання економіки ЄС були значно нижчими, ніж у США, протягом останніх 20 років. Через це зараз Європа катастрофічно відстає в інноваціях та штучному інтелекті.

Нині ж до цих проблем додалися нові виклики:

торгівельна війна Дональда Трампа та його тарифні погрози для європейських країн, зокрема, через Гренландію;

обмеження Китаю на експорт критичних мінералів, який гостро потребує ЄС.

На додачу війна Росії проти України змушує Європу витрачати на оборону замість економічного розвитку.

Зауважте! Нещодавно президент Франції Емануель Макрон попередив, що ЄС варто чекати нових тарифних погроз зі США найближчим часом, пише Bloomberg.

Що планує Євросоюз?

За основу плану дій у ЄС взяли доповідь колишнього глави Європейського центрального банку Маріо Драґі. Він запропонував 383 рекомендації для порятунку європейської економіки.

Однак станом на січень 2026 року з цієї стратегії виконали мало:

повністю реалізували лише 15% рекомендацій;

ще 24% пунктів – частково.

Тому деякі експерти скептично налаштовані щодо економічного саміту у Бельгії. Вони остерігаються, що зустріч у замку може закінчитися просто "черговою красивою декларацією".

Проблема ще й в тому, що лідери ЄС прагнуть підвищити конкурентоспроможність блоку, але по-різному бачать шлях до успіху:

Наприклад, Еммануель Макрон виступає за спільні боргові запозичення ЄС та стратегію Made in Europe, яка передбачає мінімальні вимоги до частки європейських компонентів у товарах.

виступає за спільні боргові запозичення ЄС та стратегію Made in Europe, яка передбачає мінімальні вимоги до частки європейських компонентів у товарах. Тоді як німецький канцлер Фрідріх Мерц робить ставку на продуктивність, гнучкість ринку праці та меншу бюрократію, категорично виступаючи проти нових боргів.

Варто знати! Напередодні зустрічі у Бельгії Мерц разом з іншими європейськими лідерами у середу зустрічається з представниками великих промислових компаній, щоб зрозуміти, чого хоче бізнес.

Яку угоду ЄС пропонує США?