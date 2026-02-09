Які заходи розглядає Євросоюз?

Про це розповіла головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу, передає "Укрінформ".

За її словами, у ЄС переоцінили потенційні ризики для нафтового ринку і планують посилити існуючі обмеження проти Росії:

Раніше країни Європи побоювалися похитнути його стабільність, тому запровадили лише цінову "стелю" на морські постачання російської нафти.

Тепер Брюссель хоче повністю блокувати морські послуги для танкерів Москви.

Це явно посилення санкцій. Досі, навіть з урахуванням обмеження цін, експорт російської нафти все ще є можливим. Із забороною на морські перевезення будь-який експорт нафти з Росії стане ще складнішим, тому логіка саме така,

– пояснила речниця.

Піньо додала, що паралельно Євросоюз проводитиме перемовини з країнами "Великої сімки". Брюссель прагне домогтися, аби всі сім держав підтримали заборону на морські послуги для російських суден. Так, на її думку, санкції будуть "більш ефективними".

До слова, ініціативу повної заборони морських послуг для нафтових танкерів Росії – страхування, доступ до портів тощо – у ЄС просувають Швеція та Фінляндія

Зауважте! Втім, поки речниця Брюсселю не розкриває деталі наступного, 20-го пакету санкцій проти Росії, що очікується до кінця лютого.

Що відомо про 20-й пакет санкцій?

Зате президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 6 лютого, привідкрила завісу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Вона розповіла, що вони стосуватимуться насамперед енергетики, торгівлі та фінансових послуг:

до санкційного списку внесуть ще 43 судна "тіньового флоту";

запровадять масштабні заборони на надання технічного обслуговування та інших послуг для танкерів СПГ і криголамів;

до списку потраплять ще 20 російських регіональних банків;

уведуть обмеження проти компаній, які торгують криптовалютами, та платформ, які допомагать обходити санкції;

запровадять обмеження на товари та послуги загальною вартістю понад 360 мільйонів євро тощо.

Нарешті, ми пропонуємо посилені правові гарантії для компаній ЄС, щоб захистити їх від порушень прав інтелектуальної власності або несправедливої експропріації в Росії через зловживання судовими рішеннями у зв’язку із санкціями,

– наголосила фон дер Ляєн.

