Що відомо про нові санкції?
Окрім того, обмеження спрямовані проти російського фінансового сектору. Деталі розповів сам президент у телеграм-каналі.
Дивіться також Росія втратила більше, ніж визнає: інтерв'ю авіаексперта про проблеми Путіна з ракетами й літаками
Нагадаємо, у ніч на суботу, 7 лютого, ворог завдав чергового масованого удару по Україні, запустивши понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.
Однак виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій.
І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції,
– наголосив Зеленський.
Окрім того, інший указ стосується заходів проти російського фінансового сектору. У списку є компанії, через які оплачують постачання компонентів для російських ракет і дронів.
Також санкції запроваджено проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.
Зверніть увагу! Частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Євросоюзу. За словами президента, робота над ним уже на фінальній стадії.
Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ про нові санкції проти компаній, що обслуговують російський тіньовий флот і перевозять підсанкційну нафту.
Як ЄС бореться з реекспортом?
Представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван прокоментував їх ефект напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення. За словами чиновника, блок поставив собі за мету переконати інші країни не дозволяти перепродаж європейських товарів до Росії, особливо компонентів, які можуть бути використані для військових цілей.
Ба більше, наразі нібито вдалося досягти певних результатів у запобіганні прямого реекспорту через Центральну Азію, Кавказ, Туреччину, Сербію й ОАЕ, а також "меншою мірою" – через Малайзію.