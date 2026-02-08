Что известно о новых санкциях?

Кроме того, ограничения направлены против российского финансового сектора. Детали рассказал сам президент в телеграмм-канале.

Напомним, в ночь на субботу, 7 февраля, враг нанес очередной массированный удар по Украине, запустив более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

Однако производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций.

И именно против таких компаний – поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов – вводим новые санкции,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, другой указ касается мер против российского финансового сектора. В списке есть компании, через которые оплачивают поставки компонентов для российских ракет и дронов.

Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг.

Обратите внимание! Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Евросоюза. По словам президента, работа над ним уже на финальной стадии.

Напомним, накануне Зеленский подписал указ о новых санкциях против компаний, обслуживающих российский теневой флот и перевозящих подсанкционную нефть.

Как ЕС борется с реэкспортом?