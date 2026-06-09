Новые ограничения также коснутся банковского сектора, энергетики, теневого флота и механизмов обхода санкций. Об этом сообщает руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Смотрите также В ЕС заявили о триллионных потерях России и анонсировали расширение санкций
Что известно о новых санкциях против России?
Во время презентации нового пакета ограничений фон дер Ляйен отметила, что речь идет о беспрецедентном шаге для санкционной политики Евросоюза.
Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто служил в Вооруженных силах России. Итак, Европа будет недоступной для всех, кто принимал или участвует во вторжении в Украину,
– заявила глава Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на усиление экономического и финансового давления на Кремль, а также на борьбу со схемами обхода уже действующих ограничений. В частности, под санкции могут попасть:
- российские банки,
- предприятия оборонно-промышленного комплекса,
- производители вооружения,
- нефтетрейдеры,
- нефтеперерабатывающие предприятия
- операторы криптовалют, которые помогают России осуществлять международные финансовые операции.
Отдельный блок ограничений касается энергетического сектора. Еврокомиссия предлагает временно заморозить потолок цен на российскую нефть и усилить контроль над структурами, которые обеспечивают поступление средств в российский бюджет и способствуют обходу санкций.
Также Брюссель намерен продолжить борьбу с так называемым теневым флотом России. В санкционный список предлагают добавить еще 30 судов в дополнение к 632 кораблям, которые уже находятся под ограничениями. Кроме того, впервые санкции могут распространиться на суда и компании, которые предоставляют вспомогательные услуги для функционирования теневого флота, в частности осуществляют бункеровку и логистическое обслуживание.
Еврокомиссия также предлагает ограничить продажу России танкеров для транспортировки сжиженного природного газа по аналогии с уже действующими запретами в отношении нефтяных танкеров.
Следующим этапом станет рассмотрение предложений государствами-членами ЕС в Совете Европейского Союза. Именно страны-члены должны единогласно согласовать новый пакет ограничений перед его окончательным принятием.
Могут ли санкции заставить Россию закончить войну?
Усиление санкций может стать одним из ключевых факторов, который в конце концов заставит Россию прекратить войну против Украины. Политолог Игорь Рейтерович считает, что решающее значение имеет состояние российской экономики, которая все больше страдает от международных ограничений и расходов на войну.
По его мнению, сочетание экономического давления, проблем на фронте и действий западных партнеров способно заставить Кремль пересмотреть свои планы. Рейтерович отмечает, что ситуация в России остается нестабильной, несмотря на официальные заявления Москвы об устойчивости экономики.
Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов убежден, что дополнительное давление на нефтяную отрасль и финансовый сектор России может существенно ослабить ее возможности продолжать войну. По его словам, Соединенные Штаты и европейские страны имеют достаточно инструментов, чтобы усложнить финансирование российской военной машины.
Бывший чиновник Государственного департамента США Дэвид Тафури также считает, что Кремль не согласится на компромиссы, пока не столкнется с реальной угрозой экономического коллапса. По его мнению, именно мощное санкционное давление в сочетании с другими мерами может заставить Владимира Путина пойти на уступки и открыть путь к прекращению войны.