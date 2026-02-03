Какое соглашение могут заключить Соединенные Штаты и Евросоюз?

Европейский Союз готов подписать меморандум о взаимопонимании с США для разработки "Дорожной карты стратегического партнерства" в течение трех месяцев, о чем пишет Bloomberg.

Партнерство должно найти способы поставки критически важных минералов без зависимости от Китая. Дело в том, что США и ЕС стали зависимыми от доступных и дешевых китайских минералов.

Меморандум предлагает ЕС и США изучить совместные проекты в сфере критически важных минералов и механизмы поддержки цен. Также рекомендуется рассмотреть способы защиты обоих рынков от избыточных поставок извне и других форм манипуляций.

Обратите внимание! В своем предложении ЕС также настаивает на взаимном уважении к территориальной целостности. Отношения между США и ЕС едва не разорвались в последние недели после того, как Дональд Трамп заявил о намерениях купить Гренландию – территорию страны-члена ЕС Дании.

Сейчас США настаивают, чтобы страны согласовали механизм ценообразования, который поможет защитить переработчиков и добытчиков редкоземельных металлов от более дешевого китайского экспорта, способного вытеснять поставки. Кроме того, в меморандуме ЕС упоминается возможность создания запасов критически важных минералов – на чем также делает акцент Трамп.

Ключевые предложения, которую ЕС подготовил и готов подписать, пока такие:

Сотрудничество для обеспечения цепей поставок и уменьшения зависимостей, в частности путем развития премиальных рынков на международном уровне.

Углубление промышленной и экономической интеграции, в частности через совместные проекты.

Взаимное освобождение от экспортных ограничений в отношении критически важного сырья.

Сотрудничество в области исследований и инноваций по всей цепочке создания стоимости.

Обмен информацией, в частности о цепочках поставок и выявление рисков, а также совместная работа над повышением прозрачности рынка.

Меры по предотвращению сбоев могут включать создание запасов или формирование совместной группы реагирования ЕС – США.

Сотрудничество по экспортным ограничениям, которые применяются к третьим странам.

Что такое редкоземельные металлыэто категория минералов, которые критически важны для широкого спектра продукции.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов, в 2024 году Китай контролировал более 69% мировой добычи этих металлов. А также почти половину мировых запасов.

Более того, с конца 2024 года Пекин ужесточил ограничения на экспорт этих минералов, требуя в частности подтверждения того, что они не будут использованы в военных целях. Об этом писали в CNBC.

Важно! Почти половина импорта "редкозема" в Евросоюз в 2024 году поступала из Китая.

Что еще следует знать о редкоземельных металлах?