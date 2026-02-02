Об этом свидетельствует его сообщение в Trush Social, обнародованное вечером в понедельник, 2 февраля.

Как Трамп отреагировал на обвинения?

По словам Трампа, обнародованная Министерством юстиции США информация якобы свидетельствует о сговоре между Эпштейном и писателем Майклом Вулфом с целью нанести вред ему лично и его президентству.

Он также обвинил представителей радикальных левых в распространении ложных утверждений и заявил, что рассматривает возможность судебных исков.

В отличие от многих, кто любит "поливать грязью", я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры были,

– написал он.



Сообщение Дональда Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Что этому предшествовало?