Про це свідчить його допис у Trush Social, оприлюднений ввечері у понеділок, 2 лютого.

Як Трамп відреагував на звинувачення?

За словами Трампа, оприлюднена Міністерством юстиції США інформація нібито свідчить про змову між Епштейном та письменником Майклом Вулфом з метою завдати шкоди йому особисто та його президентству.

Він також звинуватив представників радикальних лівих у поширенні неправдивих тверджень і заявив, що розглядає можливість судових позовів.

На відміну від багатьох, хто любить "поливати брудом", я ніколи не був на сумнозвісному острові Епштейна, але майже всі ці корумповані демократи та їхні донори були,

Допис Дональда Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу

Що цьому передувало?