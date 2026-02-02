Втім, чи є численні згадки про президента США доказами його причетності до злочинів колишнього товариша, з'ясувало видання The New York Times.

Що розкривають нові файли у справі Епштейна про Трампа?

Багато документів, де є згадки про Трампа, – це новинні статті та інші публічно доступні матеріали, які потрапили в електронну пошту Епштейна. Жоден із цих файлів не містить прямих комунікацій між Трампом та Епштейном. Лише кілька документів датуються початком 2000-х, коли вони були друзями.

Нещодавно оприлюднені файли включають нотатки та транскрипти інтерв'ю федеральних слідчих із жертвами Епштейна, деякі з яких згадують Трампа.

Наприклад, у нотатках з інтерв'ю вересня 2019 року – приблизно через місяць після смерті Епштейна – жертва, ім'я якої засекречене, пригадала, що її возили у темно-зеленому автомобілі до Мар-а-Лаго на зустріч із Трампом. Водночас нотатки не свідчать про порушення з боку Трампа.

У іншому файлі Джуан Алессі, який працював на Епштейна, повідомив слідчим, що Трамп разом із іншими відомими особами відвідував будинок Епштейна.

Деякі нові файли підтверджують попередні повідомлення про стосунки Трампа та Епштейна. Багато документів повторюють матеріали, що вже є у публічному доступі, або деталізують їх. Наприклад, в документах є електронні листи з посиланням на статтю про розслідування Конгресу щодо Трампа та Deutsche Bank, а також згадки про фотокартки Трампа з Епштейном та іншими впливовими людьми у манхеттенському маєтку Епштейна.

Є також документи щодо "книги до 50-річчя Епштейна" 2003 року, яка начебто містила гумористичний лист від Трампа. Текст був надрукований у контурі оголеної жінки, а всередині містилося послання: "Друг – це чудова річ. З днем народження – і нехай кожен день буде ще однією прекрасною таємницею". Трамп заперечив авторство і подав суд на Wall Street Journal через це.

У 2002 році жінка на ім'я Меланія надіслала теплий лист Джизлейн Максвелл, партнерці Епштейна. Неясно, чи це майбутня перша леді Меланія Кнавс, яка одружилася з Трампом через три роки. Максвелл відповіла лише через кілька місяців, зазначивши, що не матиме часу зустрітися.

Файли також містять рідкісні посилання на членів родини Трампа, наприклад, подарунок – браслет для Івани Трамп.

Є текстові повідомлення між Епштейном і Стівеном Бенноном, радником Трампа, де фото Трампа закрито чорною рамкою.

Інший лист від 2011 року свідчить, що Епштейн розмірковував, чи варто звертатися до Трампа щодо Вірджинії Джуффре, однієї з його найвідоміших жертв.

Окрім того, Трамп згадується у документах ФБР як одна з відомих осіб, щодо яких надійшли скандальні повідомлення. Втім, NYT їх не наводить, оскільки вони залишаються неперевіреними.

