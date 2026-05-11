Нетаньягу також зазначив, що вже розповів про плани президенту США Трампу. Про це повідомили в CBS News.

Що відомо про заяву Нетаньягу?

Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю заявив, що Ізраїль має переглянути та перезавантажити свої фінансові відносини з США. Він наголосив, що уже попередив про плани Дональда Трампа.

Я хочу звести до нуля американську фінансову підтримку, фінансову складову військової співпраці, яку ми маємо,

– заявив Нетаньягу.

Ізраїльський прем'єр-міністр нагадав, що країна отримує 3,8 мільярда доларів кожного року та наголосив, що час відмовитися від решти військової підтримки.

Він також зазначив, що вирішення питання відмови у фінансування має прийматися вже зараз і країна повинна зробити це протягом наступних 10 років.

У виданні повідомили, що Нетаньягу добре обізнаний в американській політиці та гостро усвідомлює зниження підтримки Ізраїлю, а за даними недавнього опитування Pew, близько 60% дорослих американців мають негативне ставлення до Ізраїлю, що майже на 20% більше, ніж чотири роки тому.

Нетаньягу вже не вперше заявляє про плани відмовитися від допомоги США

У травні 2025 року на засіданні комітету із закордонних справ прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про можливу відмову від американської допомоги у сфері безпеки.

Він порівняв це рішення із відмовою Ізраїлю від невійськової допомоги США у 1990-х, а ЗМІ повідомляли, що погляди лідерів розбіглися через військові дії та дипломатію на Близькому Сході. Нетаньягу наполягав на ударах по ядерних об'єктах Ірану.

Крім того, Дональд Трамп тоді припинив операції США проти підтримуваних Іраном хуситів, що ще більше загострило відносини між двома країнами.