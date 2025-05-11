Нещодавно спецпосланець Трампа Стів Віткофф також заявив, що Ізраїль нібито не хоче закінчуватися війну в Секторі Ґази, передає 24 Канал.

Дивіться також Ізраїль атакував аеропорт у столиці Ємену: там було багато диму

Ізраїль віддаляється від США

На засіданні комітету із закордонних справ і оборони парламенту Ізраїлю прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що країні, вочевидь, доведеться відмовитися від американської допомоги у сфері безпеки.

Він порівняв це рішення із відмовою Ізраїлю від невійськової допомоги США у 1990-х.

Я сказав тоді, що цей крок, а також наша економічна політика, приведуть до розвитку Ізраїлю. І ви бачите, де ми є сьогодні,

– сказав Нетаньягу.

Як повідомляє NBC News, колись тісно пов'язані, Трамп і Нетаньягу зараз розходяться в поглядах на військові дії та дипломатію на Близькому Сході. Нетаньягу наполягає на ударах по ядерних об'єктах Ірану, тоді як Трамп віддає перевагу укладенню угоди, яка дозволить Ірану зберегти цивільне збагачення урану. Ця розбіжність викликає занепокоєння в ізраїльських чиновників, які побоюються, що США можуть укласти угоду, яка, на їхню думку, залишить ядерні можливості Ірану недоторканими.

Крім того, Трамп припинив операції США проти підтримуваних Іраном хуситів, що ще більше загострило відносини. Підтримка президентом США припинення вогню в Газі та його плани з відбудови сектора суперечать триваючому наступу Ізраїлю.

Нагадаємо, у березні ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в Секторі Гази, маючи на меті створення буферної зони між північчю та півднем анклаву. Ізраїль закрив усі переходи до Гази – заборонив ввезення всіх товарів, включно з їжею, паливом і ліками. Це сталося після того, як ХАМАС відмовився звільняти ізраїльських заручників у рамках раніше досягнутого за посередництва США перемир'я. Режим припинення вогню між сторонами конфлікту протривав не більше ніж 2 місяці.