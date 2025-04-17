Відповідне рішення у Вашингтоні ухвалили після кількох місяців внутрішніх дебатів з цього приводу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що про це відомо

NYT пише, що тривалий час тривали суперечки стосовно того, чи варто продовжувати дипломатію, чи підтримати Ізраїль у його спробах завадити Ірану створити бомбу, поки Тегеран ослаблений у військовому та економічному плані.

Подібні дебати засвідчили про розбіжності між прихильниками силових заходів та іншими радниками, які сумніваються, що військова атака на Іран зможе зруйнувати ядерні амбіції країни й дасть змогу уникнути більшої війни.

Через це, як пише видання, наразі вирішали утриматися від військових дій, оскільки Іран готовий до переговорів. За слова джерел, Ізраїль розробив план атаки і планував вдарити по ядерних об'єктах Ірану в травні 2025 року.

Зазначається, що ізраїльські посадовці вже були готові до реалізації плану та періодично сподівалися на схвалення з боку Вашингтона. Ізраїль хотів відкинути здатність Тегерана створити ядерну зброю щонайменше на рік.

Водночас майже всі плани вимагали б підтримки з боку США не лише для захисту Ізраїлю від заходів у відповідь Ірану, а й для забезпечення ізраїльської атаки. Це зробило б Вашингтон ключовим учасником удару.

Наразі Дональд Трамп обрав дипломатію замість військових дій. І хоч у свій перший термін він розірвав ядерну угоду з Іраном, укладену за Обами, але в другий почав переговори з Тегераном для уникнення нової війни на Близькому Сході.

Президент США повідомив Ізраїлю, що не підтримає атаку. Це він обговорив з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, який нещодавно відвідав Білий дім. Тоді Трамп оголосив, що Вашингтон починає переговори з Іраном.

Після зустрічі Нетаньягу сказав, що угода з Іраном працюватиме тільки в тому разі, якщо вона дасть змогу сторонам-підписантам "увійти, підірвати об'єкти, демонтувати все обладнання" під наглядом американської сторони.