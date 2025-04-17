Соответствующее решение в Вашингтоне приняли после нескольких месяцев внутренних дебатов по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что об этом известно

NYT пишет, что долгое время продолжались споры о том, стоит ли продолжать дипломатию, или поддержать Израиль в его попытках помешать Ирану создать бомбу, пока Тегеран ослаблен в военном и экономическом плане.

Подобные дебаты показали о разногласиях между сторонниками силовых мер и другими советниками, которые сомневаются, что военная атака на Иран сможет разрушить ядерные амбиции страны и позволит избежать большей войны.

Поэтому, как пишет издание, пока решили воздержаться от военных действий, поскольку Иран готов к переговорам. По слова источников, Израиль разработал план атаки и планировал ударить по ядерным объектам Ирана в мае 2025 года.

Отмечается, что израильские чиновники уже были готовы к реализации плана и периодически надеялись на одобрение со стороны Вашингтона. Израиль хотел отбросить способность Тегерана создать ядерное оружие минимум на год.

В то же время почти все планы требовали бы поддержки со стороны США не только для защиты Израиля от ответных мер Ирана, но и для обеспечения израильской атаки. Это сделало бы Вашингтон ключевым участником удара.

Сейчас Дональд Трамп выбрал дипломатию вместо военных действий. И хотя в свой первый срок он разорвал ядерное соглашение с Ираном, заключенное при Обаме, но во второй начал переговоры с Тегераном во избежание новой войны на Ближнем Востоке.

Президент США сообщил Израилю, что не поддержит атаку. Это он обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который недавно посетил Белый дом. Тогда Трамп объявил, что Вашингтон начинает переговоры с Ираном.

После встречи Нетаньяху сказал, что соглашение с Ираном будет работать только в том случае, если оно позволит сторонам-подписантам "войти, взорвать объекты, демонтировать все оборудование" под наблюдением американской стороны.