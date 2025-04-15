Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также США и Иран закончили переговоры по ядерной программе Тегерана

США и Иран провели непрямые переговоры

Вопрос передачи запасов обогащенного урана обсуждался во время непрямых переговоров в Омане 12 апреля. Во встрече принимал участие глава МИД Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

По словам журналистов, этот вопрос рассматривается как одно из главных препятствий на пути к будущей ядерной сделки между США и Ираном.

Иран утверждает, что запасы урана, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в стране под строгим наблюдением МАГАТЭ,

– говорится в материале.

В Тегеране считают это мерой предосторожности на случай, если будущая администрация США решит выйти из соглашения, как это сделал президент США Дональд Трамп во время своей первой каденции в 2018 году. Также в Иране подчеркивают: если запасы будут вывезены, а США снова сорвут соглашение, стране придется восстанавливать программу обогащения урана с нуля.

Отмечается, что следующая встреча американской и иранской сторон по вероятной ядерной сделки состоится 19 апреля в Риме.