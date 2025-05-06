Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel та телеграм-канал Армії оборони Ізраїлю.

До теми Ізраїль потужно вдарив по Ємену: під масованою атакою був порт

Що відомо про удар по аеропорту у Сані

Очевидці повідомляли, що винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по міжнародному аеропорту столиці Ємену міста Сана.

На відео, які публікують у соцмережах, видно вибухи в районі аеропорту, контрольованого хуситами, а також великі стовпи диму.

Вибухи у районі аеропорту у Ємені / Відео з акаунту @mhmdals15036242 у соцмережі Х

Згодом у ЦАХАЛ підтвердили, що це ізраїльські військові атакували летовище. В Армії оборони Ізраїлю наголосили, що внаслідок атаки аеропорт був виведений з ладу.

Ізраїльські військові наголосили, що удар було завдано у відповідь на атаку, яку здійснив терористичний режим хуситів на аеропорт Бен-Гуріона біля Тель-Авіва.

Аеропорт (у Сані – 24 Канал) слугував центральним логістичним вузлом для терористичного режиму хуситів для перевезення зброї та оперативників. Летовище регулярно використовується режимом хуситів у терористичних цілях,

– зазначили у ЦАХАЛ.

Які наслідки атаки аеропорту у Сані: дивіться відео

Варто зазначити, що незадовго до авіаудару ЦАХАЛ опублікував термінове попередження до місцевих жителів із закликом евакуюватися з територій поблизу аеропорту Сани.

За попередніми даними, в аеропорту знищено термінал і літаки.

Що ще атакувала в Ємені Армія оборони Ізраїлю

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю зазначили, що в районі Сани було завдано ударів по кількох центральних електростанціях. Їх також експлуатували єменські хусити.

Також ЦАХАЛ завдав удару по бетонному заводу "Аль-Імран", розташованому на північ від Сани, який надавав значні ресурси для терористичного режиму хуситів і використовується для будівництва підземних тунелів та іншої терористичної інфраструктури.

"Цей удар ще більше погіршує економічні та військові можливості режиму хуситів щодо нарощування зусиль для атак проти Ізраїлю", – мовиться у повідомленні.

В Армії оборони Ізраїлю резюмували, що всі про всі удари було попередження заздалегідь, також військові вжили заходів для зменшення шкоди для цивільного населення та інфраструктури.