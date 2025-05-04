Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ynet.

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Що відомо про влучання ракети в столичний аеропорт Ізраїлю

Балістична ракета, яку випустили з Ємену 4 травня, пошкодила дорожні конструкції та транспортний засіб. Аеропорт тимчасово призупинив злети та посадки літаків.

Момент влучання ракети: дивіться відео з камер спостереження аеропорту

Ізраїльські військові заявили, що їхня система ППО не змогла збити снаряд. Там додали, що розбираються з інцидентом, все ще розслідується.

Падіння ракети біля аеропорту: дивіться відео очевидців події

У ЗМІ зазначають, що сирени лунали по всьому центральному Ізраїлю. За словами очевидців, як тільки почалася сигналізація, пролунав гучний вибух – все затряслося та в повітрі літали дрібні камінці. Ракета впала між терміналом і селищем Кфар-Хабад.

Вид на падіння ракети: дивіться відео очевидців події

Це відбулося на території, де розташовані стоянки для автобусів і таксі. Було чути вибух, ми побачили хмару чорного диму, усе затряслося. Це диво, що ракета не влучила прямо в будівлю термінала чи у літаки,

– пояснив голова ради директорів Управління аеропортів Ізраїлю Пінхас Ідан.

Медики повідомляють, що троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, що 20 березня хусити атакували балістикою аеропорт біля Тель-Авіва. Військові Ізраїлю заявляли, що перехопили ракету ще до того, як вона перетнула територію країни.